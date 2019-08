Novara, trasporta irregolarmente batterie esauste: multato camionista

Fermo sulla corsia d'emergenza sull'autostrada A26 per lo scoppio di una gomma, un camion trasportava batterie esauste non accompagnate dall'apposito formulario per il trasporto dei rifiuti. Lo ha accertato la polizia stradale di Novara: al conducente è stata inflitta una sanzione di oltre tremila euro. Sono in corso accertamenti da parte della stradale per verificare la regolarità della movimentazione delle batterie.