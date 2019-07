Asti, 87enne minaccia con coltello un coetaneo e lo insegue: arrestato

Un uomo di 87 anni ha puntato un coltello alla gola di un coetaneo per poi inseguirlo brandendo il bastone. E’ successo nella casa di riposo Città di Asti, dove entrambi gli anziani risiedono. L’aggressore, però, è ospite della struttura in regime di detenzione domiciliare, dove stava scontando una pena di 17 anni di reclusione per un omicidio e un tentato omicidio commessi ad Asti nel 2013.

L'arresto

L’intervento dei dipendenti della casa di cura e dei carabinieri ha messo fine all’inseguimento, nato per futili motivi. L’ultra ottantenne è stato arrestato e portato nel carcere di Quarto su disposizione del Gip del Tribunale di Asti. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha evidenziato l'incompatibilità della permanenza dell'anziano nella struttura, in quanto dannoso per la salute fisica e psichica degli ospiti e del personale.