Un uomo è stato denunciato dai carabinieri di Monforte d'Alba, in provincia di Cuneo, con l'accusa di aver intercettato una mail contenente un ordine online da migliaia di euro e aver modificato il codice Iban per intascarsi il denaro. Il giovane ghanese, domiciliato nel Cuneese da un paio d'anni, dopo aver intercettato la mail di una cantina vitivinicola destinata a un acquirente del Nord Europa, ha modificato l'Iban per il versamento del pagamento di una grossa partita di vino. Una volta ricevuto il denaro sul proprio conto corrente ha provveduto, in giornata, a incassarlo a piccole tranche, in diversi uffici postali della zona, ma è stato smascherato dai carabinieri.