Vercelli, imbrattato simbolo della lotta contro violenza sulle donne

A Vercelli è stata imbrattata una delle tre panchine dedicate alla lotta contro la violenza sulle donne. Gli autori del gesto, ancora ignoti, hanno coperto con vernice spray di colore grigio il numero gratuito da chiamare in caso di necessità (1522), impresso sulla panchina insieme alla scritta "Senza rispetto non è amore", che invece non è stata toccata dai vandali.

Il progetto degli studenti

La panchina, insieme ad altre due posizionate in altre parti della città, fa parte di un progetto realizzato nel 2016 dagli studenti del liceo Artistico Alciati di Vercelli in collaborazione con il Comune. Le altre due panche, posizionate vicino alla stazione ferroviaria e al municipio, non sono stati vandalizzate. "Non sarà di certo un po' di grigio a fermarci nell'impegno contro la violenza sulle donne", dicono dall'istituto di corso Italia, a pochi metri dalla panchina imbrattata.