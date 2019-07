Meteo a Torino: le previsioni di oggi domenica 14 luglio

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Tempo in peggioramento nel corso del giorno sul Nord Ovest per l'arrivo di un impulso instabile dal Nord Atlantico. Giornata inizialmente discreta ma con tendenza a peggioramento nel corso del pomeriggio con fenomeni a partire dalle Alpi e in estensione a Piemonte e Liguria, anche estesi e diffusi tra sera e notte. Temperature in diminuzione, venti in rinforzo e rotazione da grecale sul Ligure.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La situazione meteo a Biella

A Biella nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,7 µg/m³.