Meteo a Torino: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Torino sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

L'alta pressione è defilata ad ovest ed espone le regioni di Nord-Ovest a correnti secche dai quadranti nordoccidentali. Sabato tempo soleggiato quasi ovunque con clima caldo nelle ore diurne, ma secco, le massime infatti si attesteranno sui 31-32 gradi in pianura. Domenica correnti asciutte settentrionali favoriscono una giornata di tempo ben soleggiato sul Nordovest, dove i cieli saranno per lo più poco nuvolosi.

La situazione meteo a Novara

A Novara sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C. Domenica nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C. Domenica nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,5 µg/m³.