Serravalle Sesia, a fuoco villetta: salvato un anziano

Un incendio è divampato in una villetta a Serravalle Sesia, in provincia di Vercelli. Un anziano è riuscito a mettersi in salvo dalle fiamme che si sono scatenate nella notte nella sua abitazione. Il rogo, per cause ancora da chiarire, ha avvolto il soggiorno della villa in cui abita da solo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. Adesso parte della villetta è inagibile.