Saluzzo: detenuto danneggia telecamere e arredi del carcere

Attimi di apprensione nel carcere di Saluzzo (Cuneo), dove un detenuto ha sfondato con uno sgabello i pannelli del soffitto della sezione in cui è recluso, distruggendo le telecamere di sorveglianza. È successo nella giornata di mercoledì 10 luglio. Spostato in isolamento, l’uomo ha sfogato la propria rabbia contro gli arredi.

Osapp: "A rischio l’incolumità fisica del personale di polizia"

A dare notizia dell’accaduto è stato il segretario generale dell'Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria), Leo Beneduci. "Abbiamo un timore motivato - spiega il segretario - per i rischi dell'incolumità fisica del personale di polizia penitenziaria in servizio nell'istituto Piemontese, che già da tempo viene sottoposto, in ragione della grave carenza di organico e del grave sovraffollamento, a turni di servizio particolarmente gravosi e stressanti. Inoltre - aggiunge Beneduci - l'amministrazione continua a non adottare soluzioni, come la riduzione del sovraffollamento e l'incremento del personale in servizio. Servono provvedimenti immediati e concreti", conclude il segretario.