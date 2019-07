Biella, pullman travolge pensilina: cinque feriti lievi

Un pullman ha travolto una pensilina durante una manovra per far scendere un passeggero disabile. È accaduto nella giornata di martedì 9 luglio a Biella. Nell'incidente sono rimasti feriti cinque passanti. Si tratta di ragazzi che hanno riportato ferite lievi.

La ricostruzione delle autorità

L'episodio si è verificato in via La Marmora. Il mezzo dell’Atap, l'azienda di trasporti pubblici di Biella, a causa di alcune auto parcheggiate negli spazi del bus, ha urtato con lo specchietto la pensilina, sollevandola da terra. La lastra in pietra usata come panchina è caduta colpendo i ragazzi che erano in attesa di salire sul pullman.