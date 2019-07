Meteo a Torino: le previsioni di oggi domenica 7 luglio

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Contesto stabile sul Nordovest, correnti nord-occidentali anticicloniche. Bel tempo e clima caldo in Valpadana, dove le temperature si porteranno sui 34°C. Temperature ben sopra la media anche sulle Alpi, mentre in Liguria avremo l'insistenza di nubi marittime con alternanza di momenti più soleggiati; qui clima ben più fresco ed umido, con brezza di mare. Non escluso nel pomeriggio qualche isolato focolaio temporalesco tra Ossola, Rosa e VDA orientale.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,4 µg/m³.