Maltempo in Piemonte, grandinata a Vercelli: disagi

Una forte grandinata si è abbattuta su Vercelli e la bassa Vercellese ieri sera, sabato 6 luglio, provocando numerosi danni. I vigili del fuoco hanno ricevuto diverse richieste di intervento per alberi e rami pericolanti, allagamenti di scantinati, ascensori bloccati e pali divelti. Gli interventi sono proseguiti fino a notte inoltrata. A Vercelli, dove era in corso la Notte bianca in occasione dei saldi, un sottopasso è stato chiuso per un allagamento. Diversi i casi di parabrezza danneggiati dai chicchi di grandine.