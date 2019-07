Asti, al via il primo gay pride: circa 2mila manifestanti in piazza

Al via oggi, sabato 6 luglio, la prima edizione dell’Asti Pride: il corteo per i diritti delle persone lgbti è partito alle 17.30 da piazza del Palio, e terminerà in serata in piazza Cattedrale, dove si terrà un concerto. Durante la manifestazione, in piazza Roma, verrà ricordato con un minuto di silenzio e una cascata di palloncini colorati il transessuale morto suicida a 19 anni, il 30 aprile 2017, dopo aver subito una violenza sessuale.

La manifestazione

Circa duemila persone sono scese in piazza, accompagnate da striscioni e veicoli addobbati, per partecipare al primo Asti Pride. Organizzato da Cgil Nuovi Diritti, dall'Associazione Love is Love - Arcigay Asti e dal Comitato Arci, l’evento ha il patrocinio del Comune. Partecipano anche comitati Pride di altre città del Piemonte.