Caldo, ad Asti oltre 16mila bottiglie d’acqua gratis per gli anziani

Sono oltre 16mila le bottigliette d’acqua donate dall’azienda biellese Lauretana ai centri e alle associazioni astigiane che lavorano a stretto contatto con gli anziani per far fronte all’emergenza caldo. L’iniziativa, nata dall’interessamento del nutrizionista Giorgio Calabrese, è stata resa nota dall'assessore alle Politiche sociali del Comune di Asti, Mariangela Cotto "In questi giorni - precisa - abbiamo rivolto l'attenzione alla popolazione anziana della città: 10164 persone tra i 75 e 95 anni e abbiamo incontrato servizi e associazioni più direttamente coinvolte a fornire aiuto e riferimento a loro”. Tra gli over 75, 8149 vivono in città, 1711 nelle frazioni, 304 sono invece ospiti presso case di riposo. "A preoccupare, per chi è anziano - afferma Marcello Francesconi, dell'associazione Alzheimer - è il rischio dell'insorgenza di demenza, che una scarsa frequentazione di amici e di compagnia può determinare. Servono luoghi di ritrovo: anche un albero e una panchina - conclude - possono offrire il pretesto per socializzare al fresco”.