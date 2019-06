Denunciati due giovani a Vercelli, accusati di aver obbligato un conoscente a prelevare dal bancomat 100 euro e poi di averlo aggredito con un bastone di ferro per derubarlo. I due, di origini marocchine e già conosciuti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, sono stati denunciati per rapina in concorso. La vittima è un terzo giovane, conoscente di uno dei due rapinatori, fermato in strada e obbligato a salire sulla loro auto.