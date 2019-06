Vercelli, chiede un prestito per le spese mediche ma viene truffato

Per potersi permettere delle cure mediche molto costose ha cercato online un prestito di denaro per 40.000 euro, ma è rimasto vittima di una truffa. Cinque persone sono state denunciate dalla polizia per un raggiro messo a segno ai danni di un uomo residente nel Vercellese. La vittima è entrata in contatto con un intermediario che si è detto disponibile a fornire la cifra richiesta a un tasso di interesse molto favorevole. Il vercellese ha così versato 9.500 euro, in varie tranche, sulla carta prepagata dell'interlocutore senza però ottenere nulla in cambio.