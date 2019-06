Meteo a Torino: le previsioni di oggi giovedì 13 giugno

La situazione meteo in città

A Torino nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Aumento della pressione anche sulle regioni del Nord. Giornata in prevalenza soleggiata salvo per residua nuvolosità al mattino sulle pedemontane piemontesi, ma con rischio molto basso di fenomeni, al pomeriggio non sono esclusi brevi e isolati rovesci o temporali sul gruppo Paradiso-Rosa, soleggiato sul resto del Piemonte. Temperature in rialzo, afa moderata. Venti a regime di brezza.

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,5 µg/m³.