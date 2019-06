Torino, dipendente Manital investita da un’auto durante lo sciopero

Una lavoratrice della Manital è stata investita da un'automobile di passaggio e seriamente ferita mentre scioperava. Il fatto, reso noto da Filcams Cgil e Cgil Torino, è successo durante il presidio sindacale davanti allo stabilimento di Fpt Iveco.

Lo sciopero

Le lavoratrici e i lavoratori Manital, azienda che ha vinto in tutta Italia appalti relativi a servizi di pulizia, sia pubblici sia privati, in azienda quali Fca, Inps e Telecom, da giorni scioperano per chiedere il pagamento regolare degli stipendi, fermi al mese di aprile. Gli incontri di ieri presso la Prefettura di Torino e di oggi a Roma con le segreterie nazionali non hanno risolto la situazione e Manital ha dichiarato di non riuscire a pagare gli stipendi entro il 15 giugno.

Il commento di Filcams e Cgil Torino

La Filcams e la Cgil Torino, che esprimono gli auguri di una pronta guarigione alla lavoratrice ferita e solidarietà ai dipendenti in sciopero, "chiedono alle aziende committenti, di assumersi le proprie responsabilità, intervenendo prontamente nei confronti di Manital per garantire il pagamento delle retribuzioni e la continuità del servizio". La Filcams Cgil di Torino continuerà "a promuovere tutte le iniziative di lotta e le azioni legali al fine di tutelare i diritti e gli stipendi - già poveri - delle lavoratrici e lavoratori di questi appalti".