Torino, sequestrata Limousine non in regola: salta l'addio al nubilato

Avevano scelto una Limousine Lincoln per l’addio al nubilato ma il veicolo non era in regola con le autorizzazioni e così la polizia municipale l’ha sequestrato, mandando in fumo la serata della sposa e delle sue amiche, che sognavano una festa da ricordare negli anni. È successo a Torino ieri sera. La vettura scelta per una notte di scorribande per le strade del capoluogo piemontese dalla sette donne, che sono rimaste inevitabilmente deluse, è stata fermata dagli agenti in corso Moncalieri. Per il lungo mezzo di colore bianco, vent'anni di vita, che non aveva le autorizzazioni necessarie, è scattato il fermo amministrativo, che a secondo delle decisioni della Motorizzazione civile potrà andare da uno a sei mesi.