Grugliasco, rubano racchette come souvenir: arrestati tre turisti

Alla Decathlon di Grugliasco, comune alle porte di Torino, tre turisti francesi, due meccanici e una postina di 23, 25 e 41 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per aver rubato due racchette da tennis che volevano portarsi a casa come souvenir. Inoltre, in manette è finito anche un 23enne italiano sorpreso a rubare su un camper parcheggiato in strada a Collegno e tre marocchini intercettati mentre stavano portando via elettrodomestici, cellulari e utensili dall'Ecocentro di Rosta.