A 107 anni è morta Dorina Vanzini, la donna più anziana di Novara e tra le più longeve del Piemonte. Si è spenta ieri nel tardo pomeriggio ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi dai familiari. Classe 1911, Dorina era nata in Germania e avrebbe compiuto 108 anni tra pochi giorni, l’8 giugno. Per cent’anni ha vissuto nella stessa casa, nel quartiere della Bicocca di Novara, per poi trasferirsi in un'altra abitazione e, negli ultimi anni, in casa di riposo. Qui la figlia e il genero andavano a trovarla due volte al giorno, non facendole mai mancare l'affetto che lei aveva sempre trasmesso loro.

Vedetta partigiana

In gioventù era stata vedetta partigiana e poi era operaia in una fabbrica di calze. A 55 anni era andata in pensione, ma, oltre ad accudire i bisnipoti, fino a 102 anni ha continuato a curare personalmente la propria casa.