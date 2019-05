Tra i 136 comuni italiani che si preparano al ballottaggio del 9 giugno il più piccolo è Briga Alta, in provincia di Cuneo, al confine con la Liguria. Sono 124 gli elettori, ma la maggior parte di loro vivono all'estero: sono solo 48 i residenti. Alla consultazione elettorale di domenica 26 maggio c'è stato un clamoroso pareggio tra i due candidati sindaco, 10 voti a testa per Francesco De Lucia e Giancarlo Mureddu, 6 le schede bianche e 2 le nulle.

Il comune dei record

Briga Alta è il comune dei record: è il paese più a Sud del Piemonte, è il comune italiano con il minor numero di abitanti per chilometro quadrato (meno di uno) e dei 22 candidati solo uno è residente in paese. Per raggiungere Piaggia, la frazione dove ha sede il municipio, si deve passare in Liguria. L'edificio, però, da tre anni è fuori uso, prima per una frana che l'ha reso inagibile nell'alluvione del novembre 2016, oggi perché la viabilità è ancora troppo dissestata. Così anche quest'anno il seggio di Briga Alta è stato allestito a Ormea, a quasi 30 chilometri di distanza.

Le parole del sindaco uscente

"Paradossalmente il seggio a Ormea è più comodo per alcuni residenti – sostiene il sindaco uscente Ivo Alberto, che non si è ricandidato dopo il primo mandato - Abbiamo 80 elettori iscritti all'Aire, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ma vota sempre e solo uno", un brigasco che da anni vive in Kazakistan.