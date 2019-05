Alessandria, un'auto si scontra con un tir lungo la A7: morto 22enne

Un tragico incidente è avvenuto nella mattina di domenica 26 maggio sulla A7 Milano-Genova, in direzione del capoluogo lombardo, all'altezza di Tortona, in provincia di Alessandria. L'automobilista, di 22 anni, è morto nello schianto con un tir parcheggiato in una piazzola di sosta, la sua auto si è incastrata sotto il semirimorchio del mezzo pesante. A causare l'incidente potrebbe essere stato un colpo di sonno. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale e il personale del 118, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.