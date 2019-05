Meteo a Torino: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Domenica giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Cieli molto nuvolosi o coperti specie su Piemonte e Valle d'Aosta, e in Valpadana non si esclude qualche debole pioggia mattutina. Nelle ore successive mantenimento di cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma con minor probabilità di precipitazioni che saranno al più confinate ai rilievi. Nuovi piovaschi non esclusi sulle pianure piemontesi tra serata e notte successiva. In Liguria giornata asciutta e con Sole alternato a qualche annuvolamento. Clima umido, più fresco. Temperature massime in diminuzione in Valpadana. Venti deboli e mar ligure poco mosso.

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica giornata variabile con nubi alternate a schiarite.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Domenica giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,6 µg/m³.