Valenza, principio d'incendio nella notte sul treno Pavia-Alessandria

Principio d'incendio nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 maggio sul treno Pavia-Alessandria, nei pressi del tunnel tra Valenza e il capoluogo di provincia piemontese. A bordo del convoglio c'erano il macchinista e il capotreno, intossicati in modo lieve nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, e due passeggeri. La linea è rimasta interrotta per alcune ore, per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. Gli ultimi due treni della serata, in partenza da Milano Porta Genova e Chivasso con destinazione Alessandria, sono stati cancellati, e i pochi viaggiatori portati a destinazione in taxi. La linea è stata ripristinata in nottata, e questa mattina il traffico è regolare.