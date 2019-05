Novi Ligure, migrante trovato dentro container proveniente dall'Africa

Un migrante è stato trovato all'interno di un container della ditta Vectorys, azienda di trasporti e logistica che ha una delle sue sedi a Novi Ligure, nell'Alessandrino. Ad accorgersi della presenza dell’uomo è stato il conducente del camion su cui era stato caricato il container. E’ stata la stessa azienda, specializzata nei trasporti tra Europa e Nord Africa, a segnalare quanto accaduto. Il container era stato sigillato in Tunisia, scaricato dalla nave a Genova e poi trasportato alla sede logistica della 'Vectorys', a Novi Ligure. I sigilli non erano stati manomessi. Il migrante, di cui ancora non si conoscono le generalità, portato ieri sera in ospedale ad Alessandria per le cure del caso, è stato dimesso ed è in buone condizioni. Sono in corso le attività per inserire il minore in una struttura convenzionata per stranieri non accompagnati.

Data ultima modifica 15 maggio 2019 ore 19:45