Finto dentista ad Acqui Terme, sequestrati 200mila euro

Un dentista che esercitava la professione senza aver mai conseguito la laurea è stato scoperto ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria, dalla guardia di finanza. I militari delle Fiamme Gialle di Nizza Monferrato (Asti) hanno sequestrato all'uomo, G.G. di 55 anni, un immobile adibito a studio medico, un'auto e circa 100 mila euro depositati nei conti personali, per un valore complessivo di circa 216mila. La misura di prevenzione patrimoniale è stata emessa dal Tribunale di Torino, su richiesta della Procura di Alessandria.

Le indagini

L'operazione è la conclusione di un'indagine iniziata a gennaio dello scorso anno, quando l'uomo era stato denunciato poiché, con la compiacenza di alcuni medici, esercitava la professione senza la laurea e con le sole capacità professionali di odontotecnico. Gli approfondimenti eseguiti dai militari hanno accertato come il 55enne, conosciuto in città come un capace professionista, avesse in realtà un curriculum di denunce e condanne a partire dal 1995 e fino al 2018. In febbraio i finanzieri lo hanno nuovamente colto in flagranza mentre curava un paziente in uno studio medico del centro di Acqui Terme.

Data ultima modifica 03 maggio 2019 ore 14:20