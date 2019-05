Torino, 29enne ubriaco mostra i genitali alla polizia: arrestato

Un 29enne dell'Ecuador, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Torino per aver mostrato i genitali ai poliziotti impegnati in un controllo, per poi aggredirli. Le accuse sono di minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato inoltre denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento, e sanzionato per comportamenti osceni.

I fatti

Gli agenti hanno intercettato il 29enne in largo Giulio Cesare, dove stava camminando insieme ad altre persone. Dopo aver insultato i poliziotti ed essersi tirato giù i pantaloni, l'uomo è scappato e si è nascosto nel bagno di un locale della zona. Raggiunto dagli agenti, li ha aggrediti a calci e pugni. Portato negli uffici del commissariato Barriera di Milano, ha cercato di compiere gesti autolesionistici e di mordere un operatore.