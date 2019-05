Torino, spinge la convivente fuori dalla finestra: arrestato 27enne

Al culmine di un litigio, un nigeriano di 27 anni ha spinto la convivente fuori dalla finestra, al primo piano di una palazzina in corso Giulio Cesare, a Torino. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri, mentre la donna, anche lei nigeriana e 27enne, è stata portata all'ospedale Giovanni Bosco, dove i medici, pur non avendo ancora sciolto la prognosi, affermano che non è in pericolo di vita e che, compatibilmente con le lesioni, è in buone condizioni. Ad attutire la caduta è stato il tendone di un negozio.

Il ritrovamento della droga

L'uomo è stato fermato dai carabinieri del nucleo radiomobile dopo un breve inseguimento a piedi. Nel corso di una perquisizione dell'alloggio i militari hanno trovato 258 grammi di marijuana, cocaina per 0,9 grammi, sostanze da taglio, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 610 euro in contanti. Entrambi i conviventi sono regolari sul territorio nazionale. L'uomo era già noto dalle forze dell'ordine.