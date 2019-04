Torino, recupero crediti con botte e minacce: tre denunce

Un 56enne di Torino, Roberto Bigo, commercialista, è stato denunciato dalla guardia di finanza per estorsione aggravata. L'uomo aveva prestato dei soldi a un amico immobiliarista, ma, per riscuotere il debito, ha assoldato due 'specialisti' nel recupero crediti, un 53enne lucano e un 67enne calabrese, anch'essi denunciati. Il 56enne vantava crediti inesistenti per 40mila euro.

L'arresto con uno stratagemma

La vittima, spaventata dalle richieste di denaro sempre più insistenti e violente, avanzate anche con minacce e botte, si è rivolta alla guardia di finanza, che lo ha sollecitato a orgnizzare un incontro con gli estorsori, dietro la promessa dell'estinzione del debito. I militari, coordinati dal PM Giuseppe Riccaboni, sono così riusciti a fermare i tre malviventi. Durante le perquisizioni, i militari hanno sequestrato una pistola Beretta rubata, alcuni grammi di cocaina, assegni e denaro contante, la cui provenienza è al vaglio degli inquirenti.

I precedenti di Bigo

Bigo era anche ristoratore: amministratore unico della società Rogi srl, che gestiva il ristorante di lusso 'I cavalieri', dichiarata fallita dal tribunale nella primavera del 2014, nel gennaio 2018 è stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione per appropriazione indebita e truffa. Secondo i magistrati, Bigo si era impadronito del denaro affidatogli dai clienti per pagare tasse e imposte, e che che avrebbe utilizzato per pagamenti in Croazia e altrove.

