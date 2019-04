Gozzano, pallonata al petto gli ferma il cuore: gravissimo 13enne

È in gravissime condizioni un 13enne colpito da una pallonata al petto mentre ieri giocava a pallone con alcuni coetanei in un parco pubblico a Gozzano, in provincia di Novara. Il ragazzo è stato rianimato sul posto dal personale del 118 ed è poi stato trasferito, nel tardo pomeriggio, in elicottero all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove è ora ricoverato in Cardiorianimazione. Il 13enne è in prognosi riservata.