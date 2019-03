Incendi, continua il rogo in Valsesia: chiusa la strada provinciale 71

Le squadre antincendio dei vigili del fuoco e dei volontari Aib sono tornate in azione questa mattina, giovedì 28 marzo, per cercare di domare le fiamme che stanno devastando da tre giorni i boschi tra Bornate, Crevacuore e Sostegno, nel comune di Serravalle Sesia in provincia di Vercelli. Il fronte delle fiamme, ieri, si è spostato più a ovest costringendo le forze dell'ordine a chiudere al traffico la strada provinciale 71, per ragioni di sicurezza ma anche per permettere una maggiore operatività delle squadre antincendio.

Un altro incendio a Plello

Un altro allarme per un incendio boschivo riguarda la zona tra Plello, frazione di Borgosesia (Vercelli), e Cellio, comune poco distante. Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere i nuovi focolai. La stessa zona era stata colpita da piccoli incendi lunedì sera.