Un uomo è stato trovato senza vita in uno scantinato di Torino, ucciso, secondo i primi accertamenti, con un colpo di pistola alla testa. Si tratta di Adriano Lamberti, 43 anni. La polizia ha fermato una persona: il sospettato è a disposizione degli agenti della squadra mobile della questura per l'interrogatorio.

Il ritrovamento del cadavere

Il ritrovamento è avvenuto in una palazzina di corso Martorelli, in zona Barriera. A dare l'allarme sono stati i familiari che, non vedendo rincasare l'uomo, hanno allertato la polizia. La squadra mobile ipotizza questioni di carattere economico dietro all'omicidio.

Le parole della moglie

"Mi ha detto che aveva appena finito di lavorare e che sarebbe rientrato a casa per pranzo, ma non l'ho più visto". Questo è il racconto della moglie di Adriano Lamberti, titolare di una carrozzeria nella zona nord della città, che aveva telefonato alla moglie per l'ultima volta alle 12.05 di ieri, venerdì 22 marzo. La donna, preoccupata, lo ha richiamato senza ottenere risposta. Alle 12.45 il telefonino risultava spento. Così ha contattato le forze dell'ordine.

