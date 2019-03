Torino, titolare ditta recupero rifiuti ruba bobine rame: denunciata

La titolare di una ditta di recupero di rifiuti non pericolosi di Borgaro Torinese (Torino) è stata denunciata per ricettazione assieme al marito e a un operaio. I carabinieri di Leini (Torino), impegnati in un controllo insieme ai militari di Caselle e agli operatori dell'Arpa, hanno trovato nella ditta 18 bobine in rame, per un totale di 25 tonnellate, rubate nei giorni scorsi in una depositaria giudiziaria di Torino, nonché due distributori automatici appartenenti a un'azienda di Rivoli. Il valore della refurtiva è di circa 200mila euro. Dai controlli è emerso che la titolare della ditta e il marito non avevano le autorizzazioni necessarie per accumulare i rifiuti pericolosi, e li stoccavano in maniera irregolare. Lo stabile, di 1.600 mq, è stato sequestrato.