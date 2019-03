Torino, in fiamme magazzino dell'ex comprensorio Olivetti

Un incendio è divampato la scorsa notte, poco prima delle 2, nell'ex comprensorio Olivetti di Scarmagno, comune della città metropolitana di Torino. I vigili del fuoco di Castellamonte e Ivrea sono intervenuti sul posto a seguito dell'allarme lanciato da alcuni automobilisti che stavano percorrendo l'autostrada A5 Torino-Aosta, che passa nelle vicinanze del comprensorio.

In corso accertamenti

L'incendio, che ha interessato alcuni bancali, è divampato in un magazzino utilizzato come deposito neon dall'azienda Manital. All'interno i pompieri hanno recuperato e messo in sicurezza anche cinque bombole di gas. Sono in corso accertamenti sulle cause del rogo da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Strambino (Torino).