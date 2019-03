E’ stato arrestato nel giorno di San Valentino l’uomo che aveva maltrattato la sua ex compagna, arrivando a sparare colpi di pistola in aria mentre la donna allattava il figlio. I fatti, avvenuti a San Damiano d’Asti, risalgono agli anni 2010-2013. L’uomo, un sessantenne, pregiudicato e violento è finito in manette su ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Torino. Il sessantenne, che poi era tornato a vivere con la moglie, dovrà espiare la pena di un anno e otto mesi di reclusione agli arresti domiciliari per i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti in famiglia, minacce e detenzione illegale di armi.