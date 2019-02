Torino, sciopero dei mezzi Gtt domenica 10 febbraio

E' stato confermato lo sciopero di 24 ore indetto a Torino per domenica 10 febbraio. L'agitazione che riguarderà il servizio di trasporto pubblico locale, è stata proclamata dal sindacato Usb, Unione Sindacale di Base. Due le fasce orarie garantite: autobus, tram e metropolitana circoleranno regolarmente dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, mentre i mezzi extraurbani e i treni fino alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30.

Le parole dei sindacati

"Assistiamo a continui disservizi per le strade della città, dove, grazie allo scellerato piano di ristrutturazione delle linee, si sono tolti i mezzi dai paesi limitrofi e dalle periferie, per concentrarli nelle vie centrali della città", spiegano i sindacati di base, che chiedono "un tavolo condiviso con tutte le organizzazioni sindacali espressione delle Rappresentanze sindacali unitarie, come promesso dall'assessore ai trasporti per un confronto sereno e responsabile". "Abbiamo assistito al cambio dei manager aziendali, con costosissimi e vendicativi esoneri di dirigenti - aggiungono i sindacati -, ma la situazione non è cambiata, anzi è ulteriormente peggiorata. Questo piano industriale più volte è stato messo in discussione e rivisto, confermando la sua inapplicabilità e la non risoluzione della complessa crisi aziendale".

"Carenza di mezzi"

"Oggi Gtt si ritrova con una drammatica carenza di mezzi - proseguono i sindacati di base -, a cui si è aggiunto un blocco di ulteriori circa 50 mezzi per l'inchiesta sui numerosi incendi che, anche in quest'ultimo anno, si sono verificati. Ogni giorno ci sono decine di autisti pagati in sosta nei depositi per mancanza di mezzi, e fuori studenti e lavoratori ad attendere il passaggio di un mezzo, puntualmente stracolmo ed inaccessibile al suo arrivo", concludono i sindacati.