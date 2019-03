Cuneo, travolto da un carico a Santa Vittoria d’Alba: muore un operaio

Un operaio di 53 anni è morto in un incidente sul lavoro a Santa Vittoria d’Alba, in provincia di Cuneo. L’uomo, residente a Canale d’Alba, è rimasto schiacciato da un carico di gelatine di circa sei quintali nello stabilimento Italgelatine. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, sul quale sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e del personale dello Spresal, il servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro di Alba. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, circa alle 14.30, di giovedì 31 gennaio. In mattinata, invece, un tecnico è morto nell’Alessandrino schiacciato da una pressa per compensato. Tecnico schiacciato da pressa a Coniolo: sindacati indicono sciopero