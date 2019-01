Meteo a Torino: le previsioni di oggi domenica 13 gennaio

La situazione meteo in città

A Torino non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Un nuovo fronte da Nord Ovest interessa i settori alpini portando qualche nevicata sui settori confinali, specie valdostani. Altrove tempo soleggiato con al più nubi sparse di passaggio e qualche nube sul levante ligure. Venti in rinforzo da NO, specie in quota. Nei bassi strati prevarrà una componente occidentale. Mar ligure tendenzialmente mosso, soprattutto al largo. Temperature che nei bassi strati si porteranno sui 10-11°C in Valpadana, fino a 13-15°C sulla Riviera ligure occidentale.

Le previsioni a Novara

A Novara cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni ad Alessandria

Ad Alessandria cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 31,7 µg/m³.