Sì Tav in piazza a Torino, in corteo anche la Lega

Il fronte Sì Tav, a distanza di due mesi dalla prima manifestazione, torna oggi in piazza a Torino per un nuovo flash mob a sostegno della realizzazione della Torino-Lione. L’appuntamento è in piazza Castello, la stessa dove i Sì Tav si erano ritrovati lo scorso 10 novembre (LE FOTO). Secondo gli organizzatori sono più di trentamila i partecipanti, tra cui diversi esponenti della politica. Ci sono i governatori di Piemonte e Liguria, Sergio Chiamparino e Giovanni Toti, il Pd Maurizio Martina, la Lega con il suo capogruppo Riccardo Molinari. E ancora Forza Italia e un centinaio di sindaci.

Manifestazione apartitica

I partecipanti alla manifestazione, senza simboli di partito, coordinati da uno speaker, hanno anche scandito gli slogan "il mondo cambia ad alta velocità, sveglia", "il futuro è di tutti, vogliamo la Tav", "l'Europa siamo noi". Quindi hanno cantato l'Inno di Mameli. Una parte, alla conclusione del flash mob, ha intonato una canzone dei Queen, 'We will rock you'. Un manifestante ha montato su un appendiabiti un cartello con la scritta "Appendino? No grazie".

Molinari: “Lega da sempre a favore di grandi opere”

"Siamo qui a ribadire una posizione storica della Lega, che è sempre stata a favore delle grandi opere". Così il segretario del Carroccio in Piemonte, e capogruppo alla Camera della Lega, Riccardo Molinari, al suo arrivo in piazza Castello. "Dimostrano questa posizione i voti, le posizioni politiche, i programmi elettorali – ha aggiunto - non ultimo quello con cui siamo stati eletti il 4 marzo, che per il Piemonte punta sullo sviluppo di Terzo Valico e Tav per il suo rilancio".

Chiamparino: “Governo dica sì o no”

"Basta alibi, il governo decida. Se sarà sì o no, noi ci comporteremo di conseguenza". Queste le parole del presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, che ha preso parte al flash mob per sostenere il sì alla Torino-Lione.

‘Madamin’: “Piazza Torino è già referendum”

"Per la seconda volta i cittadini sono in piazza, a Torino, per ribadire il loro sì alla Tav. Questo dice molto, è già un referendum". Lo hanno affermato Patrizia Chiazza e Roberta Castellina, due delle cosiddette 'madamin' animatrici del flash mob organizzato con con l'ex sottosegretario Mino Giachino, per richiamare il Governo alla responsabilità di decidere al più presto sbloccando i lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. "Ci fa piacere - hanno sottolineato - che molte forze politiche abbiano deciso di aderire, Lega inclusa. Noi però abbiamo chiesto che non ci siano bandiere di partito, perché la Torino-Lione è un'opera di tutti".

I Comuni in piazza

Da Venezia a Bergamo alla provincia di Torino: sono decine in piazza Castello i cartelli con i nomi delle località rappresentate alla manifestazione Pro Tav. Uno dei cartelli indica Chiomonte, il Comune della Valle di Susa nel cui territorio ricade il cantiere del tunnel preliminare per la Tav Torino-Lione. C'è anche uno striscione con la scritta "La Valle di Susa che dice sì". Per Venezia è presente l'assessore comunale Massimiliano De Martin, che ha dichiarato: "Venezia spesso si è sentita sola. Siamo qui perché vogliamo dare appoggio a chi si mette a disposizione per far crescere il sistema Italia che deve essere unito”.







Data ultima modifica 12 gennaio 2019 ore 12:30