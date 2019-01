Elicottero atterra in centro paese nel Torinese, denunciato il pilota

Denunciato dai carabinieri per essere atterrato nella piazza del paese con un elicottero senza autorizzazione. È avvenuto a Margone, frazione di Usseglio in provincia di Torino, dove un uomo di 58 anni ha sorvolato la provincia torinese con un elicottero, per scattare fotografie panoramiche, ed è poi atterrato senza autorizzazione. È stato denunciato dai carabinieri di Viù per 'sorvolo di centri abitati' e 'inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione'.

Si è fermato per prendere un caffè

L'uomo, un pilota già noto alle forze dell'ordine, lavora in una scuola di volo di Busano. Si è giustificato con i militari sostenendo di avere preparato una richiesta di autorizzazione, sia per il Comune che per l'Enac, ma di averla per errore dimenticata tra le bozze della sua posta elettronica. L'uomo ha anche dichiarato di essere atterrato per prendere un caffè con alcuni amici che gestiscono un locale della piccola frazione.