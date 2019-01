In Siria contro l'Isis, Procura di Torino: "Misura non legata a Ypg"

La sorveglianza speciale per gli antagonisti che in Siria si sono uniti alle milizie curde dello Ypg "prescinde, secondo il dettato della legge, dalla natura politica del gruppo che ha operato l'addestramento" di tipo militare. È quanto afferma la Procura di Torino, in un comunicato firmato dal procuratore vicario Paolo Borgna.

La Procura: "Non sono indagati per terrorismo"

"La Procura – si legge nel testo - precisa di non aver indagato questi cittadini italiani per il reato di 'arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale' (art. 270 quater c.p.) ma di aver semplicemente proposto una sorveglianza su giovani che, avendo in Italia precedenti penali per reati di violenza legati a fatti politici, hanno acquisito un addestramento militare presso gruppi armati stranieri. La proposta prescinde, secondo il dettato della legge, dalla natura politica del gruppo che ha operato l'addestramento".