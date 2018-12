Torino, pesce e carne scaduti: denunciata titolare del ristorante

Pesce e carne scaduti sono stati trovati dalla polizia, a Torino, in un ristorante di via Belfiore. Gli agenti di polizia hanno sequestrato in tutto 15 chili di alimenti e denunciato la titolare del ristorante. Sul menù del locale, inoltre, non erano segnalati i cibi surgelati serviti ai clienti. La scoperta è stata fatta dagli agenti che hanno dato seguito a una serie di controlli straordinari sul territorio, disposti dal questore Francesco Messina. I poliziotti del commissariato Barriera Nizza hanno rilevato diverse irregolarità, le multe emesse superano i 17mila euro. Tra le violazioni riscontrate risultano la cui vendita di alcolici dopo le 24, la mancata esposizione delle tabelle alcolemiche, del cartello di divieto di fumo e del listino prezzi. Le irregolarità sono state riscontrate in cinque locali del quartiere San Salvario, in via Belfiore, via Saluzzo, via Galliari. I controlli hanno portato all'identificazione di 13 persone e all'espulsione di tre stranieri irregolari.