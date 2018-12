Novara, movida ‘molesta’: identificate duecento persone

Oltre duecento persone sono state identificate durante i controlli eseguiti nei quartieri della movida a Novara. Una trentina avevano precedenti. I controlli hanno interessato in particolare locali e discoteche di piazza Martiri, corso Italia e via Morera. L’attività della Questura, condivisa in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, ha portato a una contestazione amministrativa, per il possesso di una piccola quantità di droga, e a emettere alcuni verbali per la violazione del codice della strada. I controlli sono scattati a seguito delle segnalazioni dei cittadini residenti nelle zone della movida. Sono stati coinvolti equipaggi della polizia e dei carabinieri, dei Nas, della guardia di finanza, della polizia municipale, anche con il concorso di una squadra di rinforzo del Reparto Mobile di Torino.