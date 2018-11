Torino, spaccia droga al parco giochi: arrestato 35enne

I carabinieri hanno arrestato un senegalese di 35 anni che spacciava nel parco giochi dei giardini Parri, a Torino. L'operazione è scattata a seguito delle numerose lamentele dei residenti del quartiere San Salvario. I militari, impegnati in un controllo sul territorio, hanno intercettato l’uomo mentre aspettava i clienti tra le mamme e i bambini al parco. Il 35enne aveva con sé dieci dosi di cocaina. L'uomo era finito in manette già la settimana scorsa, sempre per spaccio di droga nel medesimo quartiere: i carabinieri l'avevano fermato in via Ormea all'angolo con via Petitti.