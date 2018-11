Si snoda su un tracciato di 26 chilometri e mezzo, con 33 fermate fra le stazioni Anselmetti e Rebaudengo, il tracciato della linea 2 della metropolitana di Torino. Individuato come il migliore tra i sette scenari analizzati da Systra, il raggruppamento di imprese incaricato della progettazione preliminare, prevede anche prolungamenti a Sud Ovest, fino a Orbassano, e a Nord Est, fino a San Mauro, con una deviazione da via Bologna.

Il primo passo verso la realizzazione

La prossima settimana Systra riceverà dalla giunta comunale l'incarico di preparare un preliminare complessivo, che comprenda il tracciato base e i prolungamenti. "A metà dicembre verrà consegnato il progetto preliminare della tratta base - spiega l'assessora ai Trasporti Maria Lapietra -, che sarà poi completato entro metà giugno per poi presentarlo a settembre al bando ministeriale per il finanziamento". In parallelo si sta portando avanti il piano finanziario necessario per realizzare l'opera, che si concluderà presumibilmente a fine anno. Quanto al tracciato "la linea non verrà chiusa ad anello a Rebaudengo, ma ci sarà un'apertura a Nord Ovest se dovessero emergere necessità in merito" conclude Lapietra spiegando che con i finanziamenti a settembre 2019 i lavori saranno messi a bando entro il 2021.

Il commento della sindaca Chiara Appendino

"Per noi la linea 2 è una priorità - dice la sindaca Chiara Appendino - e stiamo procedendo speditamente affinché l'opera possa essere finanziabile già a settembre 2019". Proposito, questo, che "rientra pienamente nella politica di costruire una rete di trasporto pubblico – spiega Appendino - appetibile e davvero alternativo all'auto privata. Un tassello importante anche per la riqualificazione di una parte della città. Continueremo a lavorare per mantenere gli impegni, a partire dalle tempistiche, e a coinvolgere il territorio”.