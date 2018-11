La situazione meteo in città

A Torino sabato molte nubi in graduale dissoluzione durante il giorno sino a cieli parzialmente nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo nel resto del Piemonte

L’anticiclone si sbilancia ora tra Scandinavia e Russia favorendo lungo il suo bordo meridionale l’afflusso di aria più fredda. Questa dai Balcani entra da Est sulla Valpadana interessando il Piemonte, dove avremo molte nubi con anche qualche precipitazione a ridosso delle Alpi e pedemontane, nevosa sin verso gli 800-900m, soprattutto al mattino. Qualche fiocco anche sulla Valle d’Aosta orientale; più sole sulla Liguria soprattutto lungo la Riviera. Temperature in deciso calo. Venti fino a moderati orientali sulla Valpadana, di Tramontana in Liguria. Mare mosso o molto mosso al largo.

Biella, temperatura massima di 9°C

A Biella sabato cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1350m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud.

Cuneo, domenica previsto ghiaccio

A Cuneo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 2.3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 2°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 950m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio.