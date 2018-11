La situazione meteo in città

A Torino tempo nebbioso per gran parte giornata, con tendenza a schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Il campo di alta pressione si mantiene bensaldo e favorirà tempo stabile sul Nordovest, ben soleggiato sulle Alpi. Nebbie anche diffuse invece sulla Valpadana, specie tra notte e mattino. Occhiate di Sole nel pomeriggio con sollevamento e parziale diradamento dello strato nebbioso. Dalla serata nebbie meno probabili per formazione di nuvolosità a ridosso dei monti in seguito all'ingresso di ventilazione orientale. Clima molto mite per il periodo, a tutte le quote.

Le previsioni ad Alessandria

Ad Alessandria tempo nebbioso per l'intera giornata con visibilità notevolmente ridotta specie al primo mattino e nottetempo, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

Le previsioni a Novara

A Novara tempo nebbioso per gran parte giornata, con tendenza a schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è accettabile, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 42,1 µg/m³.