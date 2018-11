Torino, stupri in sedute spiritiche: chiesti 23 anni per 'santone'

La Procura di Torino ha chiesto una condanna a 23 anni di carcere per Paolo Meraglia, 70 anni, insegnante in pensione che organizzava presunte sedute di cura abusando sessualmente delle proprie pazienti, donne. L’uomo è accusato di associazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale e alla truffa. Secondo la procura, Meraglia aveva messo in piedi un'organizzazione che prevedeva 'vestali' e 'allievi', coinvolti nella messa in scena di presunti riti purificatori in cui le pazienti, dopo aver bevuto una bevanda a base di stupefacenti o narcotizzanti, erano costrette a un rapporto sessuale. I fatti, compiuti a Torino, risalgono al periodo compreso tra novembre 2015 e luglio 2016.

La denuncia e i complici

Le indagini che hanno portato alla scoperta della setta sono partite grazie alla denuncia della fidanzata di Matteo Forneris, 'allievo' di Meraglia. Anche la ragazza infatti, all’epoca minorenne, era stata convinta a partecipare a un rito e a subire la violenza sessuale di gruppo. Nei confronti di Forneris, 23 anni, la procura ha chiesto una condanna a 11 anni e sei mesi. Stessa pena richiesta per Carlo Volpi e Biagino Viotti, presunti sostenitori delle attività illecite di Meraglia, mentre per le due 'vestali' Luisa Nota e Laura Bavosio sono stati chiesti nove anni.