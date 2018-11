Torino, derubano ragazzo in gita con scusa di vendere cartoline

Derubato con la scusa di volergli vendere delle cartoline. Due italiani di 24 e 25 anni, già noti alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio, hanno accerchiato un giovane di 17 anni in gita a Torino e l'hanno derubato dei soldi che aveva con sé. Sono stati arrestati dalla polizia per rapina in concorso.

Messi in fuga dai compagni di classe del giovane

In pieno giorno, i due uomini si sono avvicinati a un gruppo di ragazzi in piazza San Carlo all’angolo con via Giolitti. Una volta individuata la vittima, hanno cercato di venderle delle cartoline di Torino. Quando l'adolescente ha risposto di non essere interessato, hanno iniziato a spintonarlo e gli hanno preso dei soldi dal portafogli. Messi in fuga dai compagni di classe del giovane, che hanno segnalato l'accaduto alle forze dell’ordine, sono stati bloccati dagli agenti del commissariato San Secondo.