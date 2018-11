Mette lampeggiante blu sull'auto, denunciato 29enne nel Torinese

I carabinieri di Ivrea, in provincia di Torino, hanno denunciato un 29enne di Castellamonte per possesso di segni distintivi contraffatti. Il 29enne, già noto alle forze dell'ordine, aveva applicato sullo specchietto retrovisore di una Citroën C3 bianca un dispositivo in grado di proiettare all'esterno luce lampeggiante blu, il cui utilizzo è consentito solo alle forze di polizia.

La segnalazione dei carabinieri

L'auto è stata rintracciata e sottoposta a controllo dopo la segnalazione di due carabinieri non in serizio, che avevano notato il mezzo con i lampeggianti accesi circolare di sera su alcune strade del Canavese in maniera pericolosa. Il dispositivo è stato sottoposto a sequestro. Per il 29enne è scattata invece la denuncia a piede libero.